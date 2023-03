Maďarská delegácia bude riešiť spor s Fínskom a Švédskom budúci týždeň

Budapešť 1. marca (TASR) - Delegácia maďarského parlamentu odcestuje do Fínska a Švédska riešiť sporné dvojstranné otázky na budúci týždeň. Až potom budú poslanci hlasovať o vstupe týchto krajín do Severoatlantickej aliancie. Vyplýva to z vyhlásenia, ktoré agentúre MTI v stredu poskytla parlamentná frakcia vládnej strany Fidesz, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



V dokumente sa uvádza, že vládne strany Fidesz a KDNP sú zaviazané k udržiavaniu, rozširovaniu a posilňovaniu NATO. V súčasnosti žiadajú podporu vstupu do NATO krajiny, ktoré v posledných rokoch Maďarsko často urážali a nespravodlivo obviňovali, pripomína frakcia Fideszu. Zdôraznila, že Maďarsko si zaslúži viac rešpektu.



"Podporíme vstup Fínska a Švédska do NATO, ale musí tomu predchádzať vyriešenie sporov. Za týmto účelom navštívi tieto dve krajiny na budúci týždeň parlamentná delegácia," píše sa vo vyhlásení.



Premiér Viktor Orbán minulý piatok zdôraznil, že od Fínska a Švédska očakáva, že nebudú šíriť nepravdy o Maďarsku.



Rokovanie o vládnom návrhu rozšírenia NATO sa začalo v stredu, v tretí deň jarnej schôdze.



Fínsko a Švédsko v polovici mája oficiálne požiadali o vstup do NATO pre obavy spojené s ruskou inváziou na Ukrajinu. Ich začlenenie do NATO už ratifikovalo 28 z 30 členských štátov s výnimkou Maďarska a Turecka.