< sekcia Zahraničie
Maďarská delegácia cestuje na Ukrajinu, dôvodom je ropovod Družba
Spolu so Slovenskom sme napísali list Európskej komisii, v ktorom sme analyzovali situáciu, geografickú polohu a zásobovanie trhu s energiou, dodal zástupca ministra.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Budapešť 11. marca (TASR) - Maďarská delegácia vedená zástupcom ministra energetiky a štátnym tajomníkom Gáborom Czepekom odcestuje v stredu na Ukrajinu, aby diskutovala o znovuotvorení ropovodu Družba a ak to bude možné, aj skontrolovala jeho stav. Podľa servera index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Ropovod Družba nie je v prevádzke od 27. januára, Ukrajina ho zastavila. Tento ropovod má pre Maďarsko kľúčový význam. Ročne sa z Ruska dostáva do krajiny päť miliónov ton prostredníctvom ropovodu Družba,“ povedal Czepek.
Otvorenie ropovodu je podľa neho kľúčovou otázkou, ktorá má nielen maďarský, ale aj európsky rozmer.
Czepek pripomenul, že delegácia rokovala v Bratislave so slovenskými predstaviteľmi trhu s energiou i so zástupcami vlády. „Spolu so Slovenskom sme napísali list Európskej komisii, v ktorom sme analyzovali situáciu, geografickú polohu a zásobovanie trhu s energiou,“ dodal zástupca ministra.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
„Ropovod Družba nie je v prevádzke od 27. januára, Ukrajina ho zastavila. Tento ropovod má pre Maďarsko kľúčový význam. Ročne sa z Ruska dostáva do krajiny päť miliónov ton prostredníctvom ropovodu Družba,“ povedal Czepek.
Otvorenie ropovodu je podľa neho kľúčovou otázkou, ktorá má nielen maďarský, ale aj európsky rozmer.
Czepek pripomenul, že delegácia rokovala v Bratislave so slovenskými predstaviteľmi trhu s energiou i so zástupcami vlády. „Spolu so Slovenskom sme napísali list Európskej komisii, v ktorom sme analyzovali situáciu, geografickú polohu a zásobovanie trhu s energiou,“ dodal zástupca ministra.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)