Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 11. marec 2026Meniny má Angela , Angelika
< sekcia Zahraničie

Maďarská delegácia cestuje na Ukrajinu, dôvodom je ropovod Družba

.
Na snímke vyústenie ropovodu Družba v rafinérii Slovnaft v Bratislave v stredu 1. júna 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Spolu so Slovenskom sme napísali list Európskej komisii, v ktorom sme analyzovali situáciu, geografickú polohu a zásobovanie trhu s energiou, dodal zástupca ministra.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Budapešť 11. marca (TASR) - Maďarská delegácia vedená zástupcom ministra energetiky a štátnym tajomníkom Gáborom Czepekom odcestuje v stredu na Ukrajinu, aby diskutovala o znovuotvorení ropovodu Družba a ak to bude možné, aj skontrolovala jeho stav. Podľa servera index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„Ropovod Družba nie je v prevádzke od 27. januára, Ukrajina ho zastavila. Tento ropovod má pre Maďarsko kľúčový význam. Ročne sa z Ruska dostáva do krajiny päť miliónov ton prostredníctvom ropovodu Družba,“ povedal Czepek.

Otvorenie ropovodu je podľa neho kľúčovou otázkou, ktorá má nielen maďarský, ale aj európsky rozmer.

Czepek pripomenul, že delegácia rokovala v Bratislave so slovenskými predstaviteľmi trhu s energiou i so zástupcami vlády. „Spolu so Slovenskom sme napísali list Európskej komisii, v ktorom sme analyzovali situáciu, geografickú polohu a zásobovanie trhu s energiou,“ dodal zástupca ministra.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

Neprehliadnite

KOMENTÁR S. GREGORÍKA: Konečne sme v niečom lacnejší ako Poľsko

DUBÉCI: R.Fico obhajuje v kauze opravy ropovodu Družba záujem V.Orbána

Kaliňák: Kandidáta na náčelníka GŠ OS SR predstavíme do konca marca

V okolí Šamorína sa opäť triasla zem