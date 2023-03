Maďarská delegácia odletí do Švédska a Fínska riešiť spory 7. marca

Budapešť 2. marca (TASR) - Delegácia poslancov maďarského parlamentu z vládnej strany Fidesz, ktorá má riešiť spory so Švédskom a Fínskom pred ratifikáciou vstupu týchto krajín do NATO, odcestuje do Štokholmu 7. marca. Uviedol to vo štvrtok server Hvg.hu s odvolaním sa na tlačový odbor švédskeho parlamentu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Delegáciu vedenú bývalým ministrom obrany Csabom Hendem a predsedom zahraničného výboru Zsoltom Némethom prijme vo švédskom parlamente jeho predseda Andreas Norlén. Na stretnutí sa zúčastnia aj ďalší švédski poslanci.



Maďarská delegácia podľa servera zrejme pocestuje zo Štokholmu priamo do Helsínk.



Predseda fínskeho parlamentu Matti Vanhanen v stredu pre fínske noviny Iltalehti potvrdil, že prijme maďarských poslancov. Zároveň zdôraznil, že ako predseda parlamentu nie je, a ani nemôže byť v rokovacej pozícii. Preto pôjde v tomto prípade iba o rozhovor.



Fínskeho ministra obrany Anttiho Kaikkonena na schôdzku nepozvali, uviedol server Hvg.hu. Minister však vyhlásil, že s maďarskou delegáciou by sa rád stretol.



Maďarsko už vyše pol roka odkladá z rôznych dôvodov ratifikáciu rozšírenia NATO. Minulý piatok premiér Viktor Orbán podotkol, že na stretnutí frakcií vládnych strán Fidesz a KDNP v Balatonfürede sa k tejto téme rozprúdila diskusia, preto do oboch uvedených krajín vysielajú parlamentnú delegáciu.



Fidesz a KDNP vydali vo štvrtok vyhlásenie, v ktorom vyjadrili podporu rozširovaniu a posilňovaniu NATO. V súčasnosti však podľa nich súhlas Maďarska pre vstup do NATO požadujú krajiny, ktoré v posledných rokoch Maďarsko často urážali a nespravodlivo obviňovali.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)