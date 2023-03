Hende vyzval Švédsko, aby nešírilo klamstvá o Maďarsku

Budapešť/Štokholm 7. marca (TASR) - Maďarsko podporuje vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie, avšak bolo by dobré, keby Švédsko nešírilo o Maďarsku klamstvá. Podľa servera Hvg.hu o tom v utorok v Štokholme hovoril Csaba Hende, jeden z predstaviteľov štvorčlennej delegácie maďarského parlamentu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Bolo by žiaduce, keby švédski politici, predstavitelia vlády a poslanci Európskeho parlamentu na základe úplne falošných tvrdení nenaznačovali, že v Maďarsku sú problémy s právnym štátom," cituje Hvg.hu z Hendeho vyjadrenia pre tamojšie médiá po rokovaní vo švédskom parlamente.



Hende dodal, že by bolo potrebné zlepšiť bilaterálne vzťahy medzi Maďarskom a Švédskom.



Na otázku švédskych médií, či Hendeho vyjadrenia znamenajú, že v Maďarsku nie sú problémy s princípmi právneho štátu, ľudskými právami členov komunít LGBTQ a so slobodou médií, maďarský poslanec povedal, že o ničom takom nevie, avšak o čomkoľvek je možné diskutovať. Na ďalšiu otázku, či švédski politici šíria klamstvá o Maďarsku, Hende odpovedal kladne.



Podľa jeho slov o členstve Švédska v NATO bude parlament hlasovať okolo 20. marca, pričom s výnimkou jednej parlamentnej strany tento vstup podporia všetky.



"Bolo to konštruktívne stretnutie v dobrom duchu. Z maďarskej iniciatívy bola prerokovaná otázka pokračujúceho procesu ratifikácie vstupu Švédska do NATO," uviedol predseda švédskeho parlamentu Andreas Norlén na webovej stránke švédskeho zákonodarného zboru.



Delegácia poslancov maďarského parlamentu z vládnej strany Fidesz vedená bývalým ministrom obrany Csabom Hendem a predsedom zahraničného výboru Zsoltom Némethom v Štokholme a v Helsinkách v utorok a v stredu rieši spory so Švédskom a Fínskom pred ratifikáciou vstupu týchto krajín do NATO. Zo Štokholmu delegácia odcestuje priamo do Helsínk.



Maďarsko už vyše pol roka odkladá z rôznych dôvodov ratifikáciu rozšírenia NATO. Premiér Viktor Orbán 25. februára podotkol, že na stretnutí frakcií vládnych strán Fidesz a KDNP v Balatonfürede sa k tejto téme rozprúdila diskusia, preto do oboch krajín vysielajú parlamentnú delegáciu.



Fidesz a KDNP vydali minulý štvrtok vyhlásenie, v ktorom vyjadrili podporu rozširovaniu a posilňovaniu NATO. V súčasnosti však podľa nich súhlas Maďarska pre vstup do NATO požadujú krajiny, ktoré v posledných rokoch Maďarsko často urážali a nespravodlivo obviňovali.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)