Maďarsko odmieta vyhrážky Ukrajiny týkajúce sa ropovodu Družba

Budapešť 29. mája (TASR) - Maďarský rezort diplomacie označil za neprijateľné vyhlásenie ukrajinskej strany, podľa ktorej sa "s ropovodom Družba, cez ktorý prúdi ropa do Maďarska, môže stať čokoľvek". Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na nedeľňajšie vyjadrenie štátneho tajomníka maďarského ministerstva zahraničných vecí zodpovedného za rozvoj bilaterálnych vzťahov Tamása Menczera vo verejnoprávnom rozhlase Kossuth Rádió.



Menczer uviedol, že vyhlásenie ukrajinského ministerstva energetiky je zarážajúce najmä pre to, že Maďarsko poskytuje pomoc Ukrajincom v núdzi. "Do Maďarska prišlo z Ukrajiny už vyše 730.000 ľudí," podotkol štátny tajomník a podčiarkol, že jeho krajina ponúkla projekty na pomoc Ukrajine – a to aj pre ľudí, ktorí tam zostali.



Poradkyňa ukrajinského ministra energetiky Olena Zerkaľová podľa agentúry Ukrinform kritizovala Maďarsko za jeho postoj k snahám Bruselu zaviesť sankcie na dovoz ruskej ropy. Dodala, že s ropovodom Družba, ktorá prechádza ukrajinským územím, sa môže stať čokoľvek. "V politických otázkach rozhoduje ukrajinská vláda a prezident, a oni rozhodujú aj o tom, aký jazyk použijeme, aby mu porozumel aj Viktor Orbán."



V súvislosti s návrhmi Európskej únie na energetické sankcie voči Rusku Menczer zopakoval postoj maďarskej vlády, podľa ktorého Maďarsko nebude súhlasiť s opatreniami, ktoré by ohrozili bezpečnosť dodávok energií na jeho územie.



Predstaviteľ maďarského ministerstva diplomacie zdôraznil, že 65 percent ropy prichádza do Maďarska z Ruska a je prepravovaná cez ropovod Družba alebo prostredníctvom ropovodu Adria.