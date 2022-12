Maďarská lekárska komora žiada nepodpísať zákon o reforme

Budapešť 8. decembra (TASR) - Maďarská lekárska komora (MOK) vyzvala vo štvrtok prezidentku Katalin Novákovú, aby nepodpísala balík zákonov reformy zdravotníctva, ktorý parlament schválil v stredu. Uviedol to server blikk.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Komora namieta, že nariadenia sú nepripravené, pričom návrhy a názory MOK predkladatelia novely zákona o zdravotníctve nezohľadnili. Podľa servera blikk.hu by novela preto mohla spôsobiť nedostatok lekárov, aký je na Slovensku.



O nespokojnosti lekárov svedčí prieskum MOK, v ktorom sa v uplynulých troch dňoch z 8000 oslovených lekárov 4500 vyjadrilo, že by na protest proti schválenej novele boli ochotní podať výpoveď. Blikk pripomína, že v Maďarsku pracuje podľa údajov Ústredného štatistického úradu (KSH) zhruba 40.000 lekárov.



"Keď sa pozrieme na to, že 2100 lekárov na Slovensku podaním výpovede dokázalo vybojovať vhodné podmienky, tak sa domnievame, že zámer 4500 domácich lekárov môže byť pádnym argumentom," povedal podpredseda MOK Péter Álmos.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)