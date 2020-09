Maďarská mediálna rada nepredĺžila licenciu opozičnému Klubrádiu

Budapešť 11. septembra (TASR) - Maďarská mediálna rada (NMHH) nepredĺžila licenciu na frekvenciu pre opozičnú rozhlasovú stanicu Klubrádió. Vyplýva to z rozhodnutia tohto orgánu zverejneného v piatok v Budapešti.



Rada svoje rozhodnutie zdôvodnila viacnásobným porušením mediálneho zákona zo strany tejto rozhlasovej stanice. Klubrádió na svojej internetovej stránke zdôraznilo, že toto tvrdenie nezodpovedá pravde.



"Vedenie stanice a jej pracovníci hľadajú právne a iné prostriedky v záujme toho, aby posledná nezávislá maďarská rozhlasová stanica, ktorá denne poskytuje dôveryhodné spravodajstvo státisícom poslucháčov, nebola umlčaná," píše sa vo vyhlásení stanice Klubrádió.



Rozhodnutie rady je podľa nej vážnym útokom namiereným voči slobode médií v Maďarsku.



Stanica, ktorá vysielala na oblastnej frekvencii Budapest 92,9 MHz, podľa názoru rady počas svojho sedemročného pôsobenia na tomto kmitočte viackrát porušila ustanovenia mediálneho zákona. Licencia pre Klubrádió vyprší 14. februára 2021.



V uplynulých rokoch zanikli viaceré printové a internetové médiá kritické voči vláde premiéra Viktora Orbána ako Origo, Népszabadság, Heti Válasz, 168 Óra či denník Magyar Nemzet.



Problémy počas tohto leta nastali aj v najväčšom spravodajskom webe Index.hu. z ktorého odišli viacerí členovia vedenia a vyše 60 z 90 novinárov. Stalo sa tak po tom, čo sa nepodarilo dosiahnuť dohodu s vedením vydavateľstva o osude prepusteného šéfredaktora Szabolcsa Dullu.



"Roky sme zdôrazňovali, že podmienkou nezávislosti servera je nezasahovanie do obsahu článkov a nezasahovanie do personálneho zloženia redakcie či jej výstavby zvonka. Dullovým prepustením bola porušená druhá podmienka. Je to jednoznačný zásah do zloženia redakcie, čo nemôžme vnímať inak než ako pokus o otvorený nátlak," napísali vo vyhlásení odchádzajúci členovia redakcie.



Obavy z vývoja situácie okolo Indexu.hu vyjadrila aj podpredsedníčka Európskej komisie (EK) pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová.



Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) koncom vlaňajška zverejnila správu, v ktorej sa konštatovalo, že úroveň kontroly médií v Maďarsku nemá obdobu v žiadnom členskom štáte EÚ. V správe sa píše, že v Maďarsku došlo k dramatickému úpadku slobody tlače. Na umlčanie kritiky médií vláda využila celý rad dobre pripravených metód vrátane nákupu médií, vynútenej likvidácie titulov, kontroly riadenia nezávislých médií a ohováračských kampaní proti reportérom kritickým voči vládnej garnitúre.