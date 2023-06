Maďarská Ministerka spravodlivosti odstupuje z funkcie

Budapešť 28. júna (TASR) - Maďarská ministerka spravodlivosti Judit Vargová v stredu oznámila, že odstúpi z funkcie, aby sa mohla naplno sústrediť na svoju kandidatúru v budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu (EP). TASR informácie prevzala z agentúry AFP a portálu index.hu.



"Táto úloha si, rovnako ako práca ministra, vyžaduje celého človeka. Preto som už pánovi premiérovi (Viktorovi Orbánovi) oznámila svoj úmysel odstúpiť k 31. júlu," uviedla. Dodala, že považuje za správne zveriť post ministra spravodlivosti niekomu, kto mu môže odovzdať 100 percent.



Maďarské médiá písali, že Vargová by mala byť na čele kandidátky strany Fidesz vo voľbách do EP. Sama ministerka však uviedla, že strana zoznam potvrdí až neskôr, píše AFP.



"V európskych inštitúciách musí nastať konzervatívny obrat a chcela by som v tom zaujať aktívnu úlohu," povedala v spojitosti s voľbami.



Vargová (42) sa ministerkou spravodlivosti stala v júli 2019. Svoje štvorročné pôsobenie v tejto funkcii označila za poctu.