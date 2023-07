Maďarská ministerka spravodlivosti Vargová končí vo funkcii

Budapešť 31. júla (TASR) - Maďarská ministerka spravodlivosti Judit Vargová ku koncu júla odchádza z postu šéfky rezortu a od 1. augusta nastupuje na miesto predsedníčky parlamentného výboru pre európske záležitosti. Prezidentka Katalin Nováková v tejto súvislosti na Facebooku poznamenala, že od utorka nebude v kabinete žiadna žena, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Ďakujeme Judit Vargovej za jej službu. Prajeme silu a vytrvalosť jej a tiež jej nástupcovi! Ženy sú potrebné aj v maďarskom verejnom živote," uzavrela status hlava štátu.



Vargová 28. júna oznámila, že odstúpi z funkcie, aby sa mohla naplno sústrediť na svoju kandidatúru v budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu (EP).



"Táto úloha si, rovnako ako práca ministra, vyžaduje celého človeka. Preto som už pánovi premiérovi (Viktorovi Orbánovi) oznámila svoj úmysel odstúpiť k 31. júlu," uviedla. Dodala, že považuje za správne zveriť post ministra spravodlivosti niekomu, kto sa mu môže stopercentne venovať.



Maďarské médiá písali, že Vargová by mala byť na čele kandidátky strany Fidesz vo voľbách do EP. Sama ministerka však uviedla, že strana zoznam potvrdí až neskôr.



"V európskych inštitúciách musí nastať konzervatívny obrat a chcela by som v tom zohrať aktívnu úlohu," povedala v súvislosti s voľbami.



Vargová (42) sa ministerkou spravodlivosti stala v júli 2019. Svoje štvorročné pôsobenie v tejto funkcii označila za poctu.



Novým šéfom rezortu justície bude doterajší štátny tajomník úradu vlády Bence Tuzson. Ten vyhlásil, že sa chce sústrediť iba na oblasť spravodlivosti, preto sa európskymi záležitosťami, ktoré boli doposiaľ súčasťou portfólia rezortu ministerstva spravodlivosti, bude zaoberať nový minister János Bóka.