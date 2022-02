Maďarská opozícia si predvolala Orbána, zisťuje či ho nevydiera Putin

Budapešť 4. februára (TASR) - Maďarské opozičné strany iniciovali predvolanie premiéra Viktora Orbána na rokovanie zahraničného výboru parlamentu s cieľom zistiť, či ho nemôže vydierať ruský prezident Vladimir Putin. Zistil to spravodajca TASR z piatkovej správy zverejnenej spravodajským serverom index.hu.



Podpredseda parlamentu za stranu Jobbik Koloman Brenner na spoločnej tlačovej konferencii s podpredsedom zahraničného výboru za Maďarskú socialistickú stranu (MSZP) Attilom Mesterházym v Budapešti povedal, že už dlhšiu dobu sa zahraničnopolitická rovnováha počas vládnutia bloku Fidesz-KDNP vychyľuje smerom na východ.



Tento trend sa podľa jeho slov prejavil aj na utorňajšom moskovskom stretnutí Orbána s Putinom, dodal Brenner s poznámkou, že Maďarsko sa od čias kráľa svätého Štefana vždy prikláňalo k Západu.



Politik Jobbiku ďalej označil za dôležité, aby Maďarsko malo vyvážené politické a ekonomické vzťahy s Ruskom, Čínou i Tureckom, avšak musí byť zreteľne deklarovaný záväzok Maďarska k západným, euroatlantickým hodnotám.



Mesterházy pripomenul, že Orbána by sa na zahraničnom výbore opýtali na jeho moskovskú schôdzku s Putinom, rusko-ukrajinské vzťahy, prípadnú korupciu týkajúcu sa projektu rozširovania atómovej elektrárne v Paksi, ale aj na to, prečo sa zhruba v roku 2009 zmenil premiérov postoj k Rusku.



"Chceme vedieť, či môže mať Putin k dispozícii informáciu, ktorou by mohol vydierať maďarského ministerského predsedu," podčiarkol ľavicový podpredseda zahraničného výboru.



Putin rokoval v utorok v Moskve s Orbánom päť hodín. Okrem hospodárskej spolupráce hovorili o vzťahoch Európskej únie s Ruskom, o ľudských právach, základných právach národnostných menšín, ale aj o reakciách Spojených štátov a NATO na požiadavku Ruska na poskytnutie bezpečnostných záruk.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)