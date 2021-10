Maďarská opozícia je pripravená postaviť sa za Márkiho-Zaya

Budapešť 24. októbra (TASR) - Maďarská opozícia je pripravená podporiť kandidáta opozície na post premiéra v parlamentných voľbách 2022 Pétera Márkiho-Zaya, ktorý v druhom kole primárok pred týždňom porazil kandidátku Demokratickej koalície (DK) Kláru Dobrevovú. Pre TASR to v sobotu v Budapešti povedala poslankyňa parlamentu a predsedníčka opozičnej Maďarskej liberálnej strany (Magyar Liberális Párt) Anett Bőszová.



Jej liberálna strana sa zúčastnila na primárkach po boku DK, pričom nemala svojho premiérskeho kandidáta, ale podporila Dobrevovú. Rovnako po boku DK pôjde aj do budúcoročných parlamentných volieb.



"V uplynulom roku som si všimla, že masa voličov, ktorá chce v Maďarsku v každom prípade zmenu, je veľmi veľká. Po minulotýždňových primárkach sú ešte veľmi čerstvé dojmy ovplyvnené tým, kto vyhral post kandidáta na poslanca v 106 jednomandátových obvodoch, kto sa stal kandidátom opozície na post premiéra, domnievam sa však, že všetci sme pripravení na to, aby sme sa postavili za Pétera Markiho-Zaya. Vidím dosť veľkú šancu na zmenu vlády," zdôraznila Bőszová, ktorá na základe výsledkov primárok bude kandidátkou na poslanca parlamentu pre I. obvod Peštianskej župy.



"Aj my sme dokázali zmobilizovať voličov, na primárne voľby prišlo celkom 850.000 ľudí. Z toho vyplýva, že sa ukazuje, že mnoho opozičných voličov si uvedomuje, že je potrebné sa verejne ukázať," povedala predsedníčka liberálov v reakcii na skutočnosť, že na sobotňajšom provládnom pochode sa zúčastnilo stotisíce priaznivcov vlády premiéra Viktora Orbána, z ktorých mnohých doviezli z celej krajiny i zo zahraničia do Budapešti stovky autobusov. Na opozičné zhromaždenie prišlo napokon niekoľko tisíc ľudí.



Orbán svojim zhromaždeným priaznivcom v sobotu v súvislosti so snahami opozície vyhlásil, že ľavicových strán sa netreba báť, hrozí iba tá sieť, financie a médiá, ktoré stoja za nimi. "Zomknutí Maďari ich porazia," dodal terajší premiér a predseda vládnej strany Fidesz.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)