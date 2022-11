Maďarská opozícia: Korupcia vo Fidesze spôsobuje miliardové škody

Budapešť 30. novembra (TASR) - Korupcia viažuca sa k vládnucej strane Fidesz Viktora Orbána spôsobila Maďarsku miliardové škody, reagovala na správu Európskej komisie (EK) o zmrazení eurofondov pre Maďarsko opozičná Demokratická strana (DK), podľa ktorej Orbán utrpel najväčšiu porážku za posledných 12 rokov. S odvolaním sa na server Infostart to uviedol v stredu spravodajca TASR v Budapešti.



"EK nepovažuje opatrenia Orbánovej vlády na obnovu právneho štátu a obmedzenie korupcie za dostatočné. Z tohto dôvodu sú eurofondy určené občanom Maďarska stále v ohrození, čo je hanbou a zodpovednosťou Orbánovcov," vyhlásil predseda parlamentnej frakcie Maďarskej socialistickej strany (MSZP) Bertalan Tóth.



Nezávislý poslanec Európskeho parlamentu (EP) a bývalý poslanec MSZP István Újhelyi podotkol, že po takomto rozhodnutí by v inej krajine už premiér odstúpil.



Schválenie maďarského plánu obnovy podľa strany Dialóg (Párbeszéd) neznamená automatické vyplatenie finančných prostriedkov. Na to musí maďarská vláda splniť ďalšie podmienky, akou je napríklad posilnenie nezávislosti maďarského súdnictva.



Poslankyňa EP za opozičnú stranu Momentum Anna Donáthová sa obrátila na predsedníčku EK Ursulu von der Leyenovú so žiadosťou, aby zmrazené eurofondy EÚ poskytla priamo miestnym samosprávam a podnikom v Maďarsku. "Maďarský ľud nemôže za to, že vláda 12 rokov ignorovala pravidlá Únie," zdôraznila.



"Maďarsko a Maďari sa v najhorších dňoch ekonomickej krízy nedostanú k fondom EÚ, ktoré im patria. Takto nebudú financie na zvýšenie miezd učiteľov a ani na potlačenie rekordne vysokých cien potravín," reagovalo hnutie Jobbik na sociálnej sieti.



Správa o zmrazení eurofondov pre Maďarsko nebola pre maďarskú vládu prekvapením, vyhlásil minister územného rozvoja zodpovedný aj za využitie európskych zdrojov Tibor Navracsics. Súčasne vyjadril nádej, že kabinet splní všetky požiadavky Európskej komisie tak, aby sa v roku 2023 Maďarsko dostalo ku všetkým fondom Európskej únie.



EK v stredu oznámila, že zachová svoj pôvodný návrh z 18. septembra na pozastavenie 65 percent záväzkov voči Maďarsku pre tri operačné programy v rámci politiky súdržnosti, čo predstavuje 7,5 miliardy eur z bežného rozpočtu EÚ vyčlenených pre Maďarsko.



Komisia zároveň odporučila krajinám EÚ, aby schválili národný plán obnovy a odolnosti Maďarska v hodnote 5,8 miliardy eur v podobe grantov. Exekutíva EÚ tak urobila po tom, ako sa ubezpečila, že do národného plánu boli zahrnuté dôležité opatrenia týkajúce sa nezávislosti súdnictva a ochrany rozpočtu EÚ.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)