Maďarská opozícia kritizuje vládu za prepúšťanie väznených prevádzačov

Budapešť 5. septembra (TASR) - Masové prepúšťanie odsúdených prevádzačov z maďarských väzníc je vážny a nebezpečný krok, vláda tým riskuje vylúčenie Maďarska zo schengenského priestoru. Vyhlásil to v utorok na online tlačovej konferencii na Facebooku politik opozičnej Demokratickej koalície (DK) Géza Mustó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa slov opozičného politika nie je náhoda, že Rakúsko už zaviedlo hraničné kontroly na hraniciach s Maďarskom. "Ak vláda Viktora Orbána prepustí z väzníc ešte viac prevádžačov, riskuje tým vylúčenie Maďarska zo schengenskej zóny," podčiarkol Mustó.



Minister zodpovedný za územný rozvoj a využitie únijných zdrojov Tibor Navracsics v reakcii na kritiku Slovenska k silnejúcim migračným prúdom smerujúcim z Maďarska v utorok povedal, že Maďarsko je členom schengenského priestoru a prevádzači prepustení z väzenia sa môžu v rámci neho voľne pohybovať.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová v pondelok povedala, že na tému migrácie bude diskutovať s maďarskou hlavou štátu Katalin Novákovou. "Množstvo migrantov, ktoré máme na Slovensku, bolo predtým v Maďarsku. Faktom je, že sa k nám dostávajú bez akýchkoľvek problémov," skonštatovala. Za prekvapivé označila prepustenie viac než 1400 osôb usvedčených z prevádzačstva v Maďarsku.



Ich prepustenie oznámili 23. augusta maďarské úrady. Európska Komisia už voči postupu Budapešti začala právne konanie. "Prepustili sme 1468 zadržiavaných cudzej štátnej príslušnosti, ktorí boli usvedčení z pašovania ľudí," uviedlo Celoštátne veliteľstvo ústavu na výkon trestu odňatia slobody (BvOP) v e-maile pre agentúru AFP.



"Maďarsko muselo prijať toto rozhodnutie o prevádzačoch, pretože Brusel neprispieva na výdavky na ochranu hraníc," uviedol následne štátny tajomník ministerstva vnútra Bence Rétvári. Dodal, že keď má Maďarsko preplnené väznice, Brusel ho za to trestá.



Orbánova vláda v apríli rozhodla, že uväznených prevádzačov prepustí, a dala im tri dni na odchod z krajiny. Maďarsko vtedy uviedlo, že v jeho preplnených väzniciach je 2600 ľudí zo 73 rôznych krajín, čo predstavuje 13 percent väzenskej populácie a zaťažuje to daňových poplatníkov.