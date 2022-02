Maďarská opozícia navrhuje uznesenie s cieľom odsúdiť ruskú agresiu

Budapešť 28. februára (TASR) - Poslanci opozičných parlamentných frakcií strán Demokratická koalícia (DK), Maďarská socialistická strana (MSZP), Jobbik, LMP a Dialóg (Párbeszéd) iniciovali v pondelok zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu s cieľom presadiť uznesenie odsudzujúce ruskú agresiu na Ukrajine. Informuje o tom spravodajca TASR s odvolaním sa na správu agentúry MTI.



Parlament by prijatím uznesenia maďarského premiéra Viktora Orbána vyzval, aby sa dištancoval od ruského vojenského zásahu a aby rozhodne odsúdil ruskú agresiu.



Vládu by zákonodarný zbor vyzval, aby vyjadrila solidaritu s Ukrajinou, a plne realizovala rozhodnutia NATO a Európskej únie súvisiace s vojenskou agresiou Ruska, ktoré boli prijaté za účasti Maďarska.



Opozičné strany do návrhu mimoriadnej schôdze uviedli aj výzvu k okamžitému pozastaveniu povoľovacieho procesu rozširovania atómovej elektrárne v meste Paksi a k vyhosteniu Medzinárodnej investičnej banky (Nemzetközi Beruházási Bank), ktorá "slúži ruským záujmom".











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)