Maďarská opozícia nechce v nadáciách univerzít ministrov za Fidesz

Budapešť 9. januára (TASR) - Žiadni ministri maďarskej vládnucej strany Fidesz by nemali byť členmi nadácií vysokých škôl a univerzít. Zhodli sa na tom v pondelok opozičné strany Demokratická koalícia (DK), Jobbik, Momentum a LMP v reakcii na rozhodnutie Európskej komisie pozastaviť granty programu spolupráce a výmeny vzdelávania Erasmus+ financovaného Európskou úniou (EÚ) v prípade škôl kontrolovaných Fideszom. Uviedol to server hvg.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



DK avizovala predloženie návrhu zákona, ktorý by zakazoval členstvo štátnych predstaviteľov a úradníkov v nadáciách vzdelávacích zariadení. Jobbik vyzval vládu premiéra Viktora Orbána, aby začala rokovania s univerzitami o ich vrátení do rúk štátu.



Momentum v liste požiadal EK, aby v súvislosti s Maďarskom našla vhodné prostriedky na vymáhanie dodržiavania princípov právneho štátu a nezávislosti jeho inštitúcií bez toho, aby trpeli študenti.



Strana LMP vydala vyhlásenie, v ktorom namieta, že tisíce maďarských študentov sa nemôžu zúčastniť na zahraničných výmenných programoch po tom, čo Fidesz bez akejkoľvek konzultácie "pretvoril domáci univerzitný systém".



Decembrové rozhodnutie nemá vplyv na aktuálne prebiehajúce výmenné programy Erasmus, reagovalo vyhlásením ministerstvo kultúry a inovácií, podľa ktorého finančné zdroje na rok 2023 sú zabezpečené a študentov sa rozhodnutie Komisie nedotkne. "Existuje marcový termín, do ktorého vláda priebežne konzultuje o ďalšom nerušenom zabezpečení finančných zdrojov súvisiacich s vysokoškolským vzdelávaním," píše sa vo vyhlásení rezortu, ktorý zdôraznil, že Maďarsko rozhodnutie EK neprijíma a považuje ho za diskriminačné.



Vzdelávacie inštitúcie, ktoré ovplyvňuje vládna strana Fidesz, nemôžu získať nové granty z programu spolupráce a výmeny vzdelávania Erasmus+ financovaného Európskou úniou (EÚ), ani z rámcového programu výskumu a inovácií Horizont Europe. Napísal to v pondelok denník Népszava s odvolaním sa na rozhodnutie EK.



Vláda premiéra Viktora Orbána stále ovláda viacero univerzít prostredníctvom nadácií pod kontrolou politikov Fideszu, a preto sú nateraz dočasne vynechané z niektorých vzdelávacích a výskumných projektov EÚ, konštatoval denník.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)