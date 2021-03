Maďarská opozícia: Orbán je už bližšie k Putinovi, po EPP opustí aj EÚ

Budapešť 3. marca (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán je už bližšie k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi než k Európe, uviedol v stredu na Facebooku v reakcii na odchod vládnej strany Fidesz z frakcie Európskej ľudovej strany (EPP) v Európskom parlamente predseda mimoparlamentnej strany Momentum András Fekete-Győr.



Okrem iného podotkol, že síce Orbán hlása, že jeho snahou je vrátiť sa ku kresťanským konzervatívnym koreňom, pritom ale práve jeho kresťanskí a konzervatívni spojenci "ho už mali plné zuby".



Predseda Demokratickej koalície (DK) a expremiér Ferenc Gyurcsány zdôraznil, že nie je podstatné, či Fidesz odišiel z frakcie EPP, alebo ho EPP vylúčila, podstata je rovnaká: Orbánovci prehrali. Gyurcsány dodal, že Fidesz prehrá aj o rok v maďarských parlamentných voľbách.



Opozičná strana Jobbik varovala, že Orbán dnes opustil EPP, ale zajtra už bude chcieť opustiť Európsku úniu (EÚ). Podľa tejto strany európski ľudovci išli už do otvoreného konfliktu s Orbánom, ktorého Jobbik nazval Putinovým vydieračom a špiónom Európy.



Maďarská socialistická strana (MSZP) konštatovala, že týmto krokom schopnosť presadzovania záujmov Fideszu klesla na nulu. Podľa ochranárskej strany LMP Fidesz bude vedieť aj v budúcnosti porušovať všetky európske normy tak, ako to robil doposiaľ s asistenciou EPP.



Dvanásť poslancov Európskeho parlamentu (EP) z maďarskej vládnucej strany Fidesz v stredu oznámilo, že opúšťa najväčšiu politickú frakciu v EP - EPP. Túto informáciu potvrdil aj maďarský premiér Viktor Orbán v liste pre predsedu EPP Manfreda Webera.



Rozhodnutie europoslancov za Fidesz je reakciou na zmeny rokovacieho poriadku, ktoré navrhlo vedenie frakcie minulý piatok a boli schválené v stredu.



"Zmena pravidiel skupiny EPP je zjavne nepriateľským krokom proti Fideszu a našim voličom... Je to nedemokratické, nespravodlivé a neprijateľné. Vedenie Fideszu sa preto rozhodlo okamžite opustiť frakciu EPP," napísal Orbán v liste Weberovi. Dodal, že maďarskí voliči boli zbavení svojich demokratických práv, no zákonodarcovia Fideszu budú naďalej zastupovať Maďarsko v Európskom parlamente.



Hovorca EPP Pedro López de Pablo pre agentúru AP uviedol, že Orbán označil odchod poslancov za Fidesz z tábora ľudovcov za "svoje osobné rozhodnutie" a frakcia sa k tomu nebude vyjadrovať.