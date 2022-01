Opozícia:Vládne kroky Orbána značia, že ekonomika je v tragickom stave

Budapešť 12. januára (TASR) - Oznámenie premiéra Viktora Orbána o tom, že od 1. februára budú v Maďarsku regulované ceny šiestich druhov potravín, je priznaním, že maďarská ekonomika je v tragickom stave, reagovalo na stredajšie rozhodnutie vlády opozičné zoskupenie šiestich strán V jednote za Maďarsko.



Podľa spravodajského servera index.hu opozičné strany v spoločnom vyhlásení poukázali na to, že Orbán sa po 12 rokoch vládnutia s dvojtretinovou väčšinou v parlamente začína zaoberať cenami tovarov až v posledných 12 týždňoch aktuálneho volebného obdobia.



"Namiesto zodpovednej hospodárskej politiky vláda rieši prudký rast cien ich reguláciou. To je úplný krach Orbánovej hospodárskej politiky," píše sa v dokumente opozície. Zároveň zdôrazňuje, že vláda by ľuďom viac pomohla znížením základnej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH). Tá v súčasnosti predstavuje 27 percent a je najvyššou v členských krajinách Európskej únie.



Opozícia v prípade úspechu v parlamentných voľbách 3. apríla sľubuje znížiť DPH pri základných potravinách na päť percent.



Ceny kryštálového cukru, pšeničnej múky, slnečnicového oleja, bravčového stehna, kuracích pŕs a kravského mlieka s 2,8-percentným obsahom tuku treba vrátiť na úroveň, na ktorej boli vlani pred 15. októbrom, vyhlásil predtým premiér Orbán.



"Podarilo sa nám pribrzdiť rast cien pohonných látok a v prípade hypoték sme dosiahli zmrazenie úrokov. V rámci politiky znižovania režijných nákladov domácností dostávajú rodiny energiu za fixnú cenu. Pritom však u iných dôležitých produktov, ako napríklad potravín, ceny stúpajú. Preto sme na vláde rozhodli o regulovaní cien šiestich (potravinových produktov)," dodal ministerský predseda, ktorý zdôraznil snahu vlády pomáhať rodinám.



spravodajca TASR Ladislav Vallach