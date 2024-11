Maďarská opozícia ostro kritizuje snahu Fideszu meniť volebné pravidlá

Budapešť 19. novembra (TASR) - Maďarské opozičné strany ostro kritizovali snahy vládnej strany Fidesz meniť volebné pravidlá po tom, čo justičný výbor maďarského parlamentu v utorok rozhodol o posunutí legislatívneho návrhu týkajúceho sa volebného zákona do pléna parlamentu. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Je nehorázne, že návrh tohto typu sa dostáva do parlamentu bez akejkoľvek konzultácie a odbornej prípravy a že po 14 rokoch volebnej porážky v Budapešti chcú v hlavnom meste uspieť administratívnou cestou," uviedol poslanec Demokratickej koalície László Sebián-Petrovszki.



Poslankyňa za Maďarskú socialistickú stranu (MSZP) Ágnes Kunhalmiová vo vyhlásení uviedla, že Fidesz sa pripravuje na bezprecedentný volebný podvod, a to všetko verejne. Podľa nej prepísaním volebných obvodov v Budapešti budú voliči v hlavnom meste potrestaní za to, že nevolili kandidátov Fideszu.



Predseda parlamentnej frakcie strany Momentum Dávid Bedő na Facebooku upozornil, že cieľom tohto legislatívneho návrhu je, aby v roku 2026 mal Fidesz viac šancí udržať si moc.



Podľa poslanca Istvána Apátiho z Hnutia naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) jeho strana novelu nepodporí, pretože verí v konzistentný, pomerný a spravodlivý volebný systém.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)