Maďarská opozícia reagovala na nominanta Fideszu T. Sulyoka

Budapešť 22. februára (TASR) - Maďarské opozičné strany reagovali vo štvrtok večer na nomináciu predsedu ústavného súdu Tamása Sulyoka za kandidáta bloku vládnych strán Fidesz-KDNP na post nového prezidenta Maďarska. Podľa servera hang.hu strana Momentum už avizovala, že sa na voľbách hlavy štátu v parlamente jej poslanci nezúčastnia, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Strana Momentum uviedla, že sa nemieni zúčastniť na "parlamentnom cirkuse Fideszu, v ktorom zvolia nasledujúce guľôčkové pero Orbána Viktora (ktoré bude iba podpisovať zákony)". Momentum skôr očakáva odpoveď na otázku, prečo bola Endremu K. udelená prezidentská milosť, a či sa premiér Viktor Orbán ospravedlní obetiam pedofílie v Bicske.



Sulyok je podľa Demokratickej koalície (DK) iba "ďalším vojakom strany Fidesz". Maďarská socialistická strana (MSZP) Sulyoka označila za možného prisluhovača autoritárskeho systému.



Strana Párbeszéd (Dialóg) vyjadrila názor, že nominácia Sulyoka je "obyčajným bábkovým divadlom".



Jobbik iba poznamenal, že Orbán opäť sám rozhodoval o osobe prezidenta republiky namiesto maďarského ľudu.



Ochranárska strana LMP považuje svojho kandidáta Pétera Hacka za vhodnejšieho na post prezidenta republiky. Svoju kandidátku Magdolnu Csathovú by preferovalo aj Hnutie naša vlasť (Mi hazánk mozgalom), ktorá by podľa predstaviteľov hnutia bola tou správnou osobou na obnovenie národnej jednoty.



Nominovanie Sulyoka oznámil vo štvrtok na výjazdovom rokovaní parlamentných frakcií Fidesz a KDNP v Balatonalmádi líder frakcie Fidesz Máté Kocsis.



Hlavu štátu volí v Maďarsku parlament dvojtretinovou väčšinou. V 199-člennom zákonodarnom zbore má v tomto volebnom období blok Fidesz-KDNP 135 poslancov.



Sulyok bude v prípade zvolenia druhým prezidentom, ktorý bol v minulosti predsedom ústavného súdu. V roku 2005 bol s podporou terajšieho bloku vládnych strán zvolený László Sólyom, ktorý viedol ústavný súd od roku 1990 do roku 1998.



Prezidentka Katalin Nováková odstúpila 10. februára v súvislosti s kauzou amnestie Endreho K. odsúdeného za utajovanie prípadu sexuálneho zneužívania v detskom domove v Bicske.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)