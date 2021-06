Maďarská opozícia sa obráti na súd pre snahu Fideszu získať univerzity

Budapešť 2. júna (TASR) - Maďarské opozičné strany sa obrátia na ústavný súd so žiadosťou o zrušenie zákona o nadáciách spravujúcich verejný majetok, ktorý parlament schválil 27. apríla hlasmi poslancov vládneho bloku Fidesz-KDNP. Informoval o tom v stredu spravodajský server szeretlekmagyarorszag.hu, podľa ktorého opozícia vníma zákon ako pokus o ovládnutie väčšiny maďarského vysokého školstva kruhmi blízkymi vláde.



Strany Jobbik, Maďarská socialistická strana (MSZP), Demokratická koalícia (DK), environmentálna LMP, Dialóg (Párbeszéd) a Momentum pozbierali potrebných 50 poslaneckých podpisov a už aj podali podnet na ústavný súd. "V zmysle tohto zákona posúva vládny blok takmer celé vysoké školstvo do rúk nadácií, čím v budúcnosti získajú kruhy blízke Fideszu kontrolu nad obrovskou masou verejných financií," povedal predseda frakcie LMP László Keresztes.



Podpredseda Jobbiku György Szilágyi podotkol, že v Maďarsku vládne už 11 rokov "mafiánska vláda", ktorá presadzuje svoje hospodárske záujmy. Od ústavného súdu opozícia teraz žiada, aby pomohol zachrániť zvyšný štátny majetok. Podľa Lászlóa Szakácsa z MSZP už kradne vláda premiéra Viktora Orbána majetok štátu vo veľkých blokoch. Nadácie pritom nie sú zárukou toho, že univerzity, ktoré sú teraz v rukách štátu, sa stanú konkurencieschopnejšími, dodal tento ľavicový politik.



V zmysle schváleného zákona sa do rúk nadácií dostane verejný majetok, akcie, nehnuteľnosti, kliniky, rôzne inštitúcie a 70 percent maďarského vysokého školstva. Volení politici nebudú mať v budúcnosti žiadny vplyv na tieto majetky a inštitúcie, pričom nebudú môcť zasahovať do fungovania týchto nadácií a zmena predmetných zákonov bude opäť možná iba dvojtretinovou väčšinou hlasov v parlamente.



Kabinet v prípade vysokého školstva argumentuje snahou o posilnenie organizačnej, finančnej, zamestnaneckej vzdelávacej a výskumnej autonómie, čo však mnohí spochybňujú. V kuratóriách už vzniknutých nadácií univerzít, z ktorých najviac rezonovala v Maďarsku i v zahraničí vlaňajšia kauza Univerzity divadelných a filmových umení (SZFE) v Budapešti, sa totiž objavili politici vládneho bloku a vláde blízki aktéri podnikateľskej sféry.



Minister rezortu inovácií a technológií László Palkovics v reakcii na kritiku politických väzieb povedal, že ak v kuratóriu nadácie sedí štátny tajomník či minister nominovaný Fideszom, neznamená to, že je tam dosadený ako politický káder, ale ako odborník.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)