Maďarská opozícia uistila USA, že Orbán nie je totožný s Maďarskom

Budapešť 19. februára (TASR) - Maďarská opozičná strana Momentum od začiatku dôsledne podporuje vstup Švédska do NATO. Uviedla to v pondelok na Facebooku v súvislosti s nedeľňajším stretnutím s delegáciou amerického Senátu poslankyňa Európskeho parlamentu za túto stranu Katalin Csehová. Momentum podľa poslankyne ubezpečil americkú delegáciu, že maďarský premiér Viktor Orbán "nie je totožný s Maďarskom". S odvolaním sa na server mandiner.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Spojenci 21 mesiacov čakajú na rozhodnutie Maďarska o vstupe Švédska do NATO. Prebehla dôležitá diskusia medzi predstaviteľmi rôznych parlamentných strán a významnou delegáciou Senátu Spojených štátov amerických zastupujúcej obe politické strany. Žiaľ, niekoľko vysokopostavených maďarských vládnych predstaviteľov a poslancov Fideszu sa odmietlo stretnúť s najvýznamnejšou dvojstrannou americkou kongresovou delegáciou, aká za posledné roky navštívila Maďarsko," napísal v tejto súvislosti na Facebooku veľvyslanec USA v Budapešti David Pressman.



Delegácia amerického Senátu v nedeľu navštívila Budapešť a maďarskú vládu vyzvala, aby okamžite schválila žiadosť Švédska o vstup do NATO. Predstavitelia maďarskej vlády stretnutie so senátormi odmietli. Maďarsko ako jediné z 31 členských krajín NATO stále neschválilo vstup Švédska do Aliancie.



Členmi delegácie boli zástupcovia Demokratickej aj Republikánskej strany. V spoločnom vyhlásení, do ktorého mala agentúra AP možnosť nahliadnuť, pripomínajú dôležitú úlohu, ktorú môže Maďarsko zohrať v oblasti európskej a transatlantickej bezpečnosti. Tiež upozorňujú, že Maďarsko nedodržalo predchádzajúci prísľub, že nebude poslednou členskou krajinou NATO, ktorá vstup Švédska odobrí. Jeho postoj preto ohrozuje transatlantickú bezpečnosť.



Orbán v sobotu vyhlásil, že vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie bude môcť byť ratifikovaný na jarnej schôdzi Národného zhromaždenia, ktorá sa začne 26. februára.



Švédsko spolu s Fínskom po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu požiadali o vstup do NATO. Na to je potrebné jednohlasné schválenie všetkými členskými štátmi. Fínsko sa k NATO pripojilo vlani v apríli ako 31. člen. Maďarsko však prijatie Štokholmu stále blokuje.