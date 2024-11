Maďarská opozícia v prieskumoch zvyšuje náskok pred Orbánovým Fideszom

Budapešť 28. novembra (TASR) - Maďarská mimoparlamentná strana TISZA (Rešpekt a sloboda) pod vedením europoslanca Pétera Magyara zvýšila svoj náskok pred vládnou stranou Fidesz premiéra Viktora Orbána. Vyplýva to z výsledkov prieskumu verejnej mienky budapeštianskeho inštitútu Median, ktoré zverejnil vo štvrtok. TASR informuje podľa správy tlačovej agentúry DPA.



Ak by sa voľby konali v nedeľu, 47 percent voličov by volilo stranu TISZA, Orbánov Fidesz (Združenie mladých demokratov) by podporilo len 36 percent.



Pred mesiacom mala strana TISZA v prieskumoch o sedem percentuálnych bodov viac ako Fidesz. Magyar sa stal silným kritikom a vyzývateľom pravicového populistu Orbána začiatkom tohto roka, keď prevzal vedenie v strane.



V júnových voľbách do Európskeho parlamentu získala TISZA 30 percent hlasov a v rámci neho je súčasťou stredopravicovej Európskej ľudovej strany (EPP). Ďalšie parlamentné voľby v Maďarsku sú naplánované na jar 2026.