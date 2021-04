Maďarská opozícia: Vláda chce predĺžením stavu núdze zabrániť voľbám

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Budapešť 21. apríla (TASR) - Maďarská vláda sa podľa opozičných politikov snaží predĺžením epidemického núdzového stavu až do jesene zabrániť konaniu primárnych volieb spoločných kandidátov opozície v jednomandátových obvodoch, ako aj opozičného kandidáta na post predsedu vlády. Uviedol to v stredu spravodajský server propeller.hu.Nezávislý poslanec Ákos Hadházy, bývalý poslanec vládnucej strany Fidesz a neskôr aj ochranárskej strany LMP, na Facebooku vyjadril názor, že predĺženie núdzového stavu je snahou vlády predĺžiť si mimoriadne právomoci, v rámci ktorých bude môcť "". Takýto krok okrem toho veľmi skomplikuje primárky opozície a dokonca aj budúcoročné parlamentné voľby.Podobný názor zdieľa aj opozičný primátor mesta Hódmezővásárhely Péter Márki-Zay, ktorý poukázal na to, že v komunálnych voľbách v roku 2019 dokázala opozícia vyhrať práve vďaka zomknutiu, aké sa podarilo dosiahnuť aj teraz pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami.Bývalý ombudsman na ochranu osobných údajov László Majtényi v januári okrem iného podotkol, že premiér Viktor Orbán môže predlžovať mimoriadny právny stav prakticky až do parlamentných volieb. "" zdôraznil Majtényi.Vláda v utorok večer predložila parlamentu návrh predĺženia opatrení stavu mimoriadnej epidemiologickej situácie až do jesene. Kabinet návrh zdôvodnil okrem iného tým, že v Európe i v Maďarsku sa šíri britský variant nového druhu koronavírusu, preto je nutná intenzívnejšia epidemiologická ochrana založená na rýchlom a účinnom rozhodovaní.Šéfovia Demokratickej koalície (DK), Maďarskej socialistickej strany (MSZP), Jobbiku, ochranárskej strany LMP, Dialógu (Párbeszéd) a Momentumu sa vlani dohodli na výbere spoločného kandidáta formou primárok pre každý zo 106 jednomandátových volebných obvodov, ako aj na rovnakom postupe pri výbere opozičného kandidáta na post predsedu vlády v parlamentných voľbách v roku 2022.