Maďarská opozícia: Vláda robí veľmi chybné kroky v riešení pandémie

Budapešť 14. apríla (TASR) - Maďarské opozičné strany na plenárnom rokovaní parlamentu v utorok v Budapešti ostro kritizovali kroky vlády v boji proti pandémii koronavírusu a žiadali odvolať ministra ľudských zdrojov Miklósa Káslera. Ten je podľa nich zodpovedný za zlý stav v zdravotníctve a v krízovej situácii namiesto riešenia epidémie odvoláva riaditeľov nemocníc.



Maďarská socialistická strana (MSZP) podľa internetovej stránky komerčnej televízie ATV vyzvala vládu, aby zdravotnú starostlivosť poskytovala nielen nakazeným novým druhom koronavírusu, ale všetkým pacientom, uviedla na on-line tlačovej konferencii parlamentná poslankyňa MSZP Ildikó Bangóová Borbélyová.



Ľavicová poslankyňa tak reagovala na skutočnosť, že vláda nariadila uvoľniť najmenej 60 percent lôžkových kapacít štátnych nemocníc, následkom čoho od uplynulého víkendu musí opustiť tieto zariadenia množstvo nedoliečených pacientov.



"Doposiaľ zverejnené informácie o stave šírenia nákazy koronavírusom nenasvedčujú tomu, že by bol dôvod na takéto drastické opatrenia," povedala Bangóová Borbélyová, ktorá položila otázku, ako je možné, že domov posielajú aj ťažko chorých onkologických pacientov.



"Po skončení pandémie si naša krajina uvedomí, že viacero pacientov podľahlo na následky neposkytnutej zdravotnej starostlivosti než na nákazu koronavírusom," dodala Bangóová Borbélyová, ktorá odvolanie riaditeľov dvoch nemocníc označila za politickú pomstu.



Opoziční poslanci vytýkali, že Kásler v čase epidemiologickej krízy sa zaoberá vyhadzovaním riaditeľov nemocníc, ale do zákonodarného zboru na plenárne rokovanie neprišiel. Vláda premiéra Viktora Orbána podľa nich odmieta aj ekonomickú pomoc a v záujme ochrany pracovných miest neponúkla náhradu mzdy, ako to robia okolité krajiny.



V mene vlády minister zahraničných vecí Péter Szijjártó poznamenal, že čo sa týka ekonomickej pomoci, to je hospodársko-filozofická diskusia. "Vláda uvažuje v rovine tvorby pracovných miest, a nie v rovine poskytovania pomoci," zdôraznil šéf rezortu diplomacie, ktorý vymenoval vládou pripravené ekonomické kroky na podporu úverov a exportnej činnosti pre široký okruh podnikov. Szijjártó označil náhradu miezd v susedných krajinách - vrátane Slovenska - za "nie až tak výhodnú, ako sa na prvý pohľad zdá".



Minister odmietol aj opozičnú kritiku za to, že si kabinet presadil posilnenie svojich právomocí v danej krízovej situácii, a konštatoval, že to nie je žiadne maďarské špecifikum, ale celosvetová prax.



Počet obetí ochorenia COVID-19 v Maďarsku stúpol do utorka o 13 na 122, pričom rovnaký - 122 - je aj počet pacientov, ktorí sa z choroby zotavili. Novým druhom koronavírusu sa nakazilo už 1512 osôb.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)