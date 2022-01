Maďarská opozícia vyzbierala podpisy k referendu o čínskej univerzite

Budapešť 21. januára (TASR) - Aktivisti maďarských opozičných strán odovzdali v piatok v Budapešti Národnej volebnej kancelárii (NVI) 470.000 podpisov na vypísanie referenda v otázke kontroverzného projektu vybudovania kampusu čínskej Univerzity Fu-tan, ale aj v otázke zvýšenia príspevku pre uchádzača o zamestnanie na 270 dní z terajších 90 dní. Informoval o tom v piatok spravodajský server 444.hu.



Ľudové hlasovanie inicioval starosta Budapešti Gergely Karácsony pôvodne s piatimi otázkami, z ktorých však Národná volebná komisia (NVB) povolila iba uvedené dve. V otázke projektu čínskej univerzity, ktorý presadzuje vláda premiéra Viktora Orbána, Karácsony zastáva názor, že za peniaze maďarských daňových poplatníkov by sa radšej malo vybudovať lacné bývanie pre maďarských študentov, a nie drahá čínska univerzita.



V zmysle platných zákonov je k vypísaniu plebiscitu potrebných 200.000 platných podpisov ku každej otázke.



Podpisy zbierali aktivisti zoskupenia šiestich maďarských opozičných strán V jednote za Maďarsko – Demokratickej koalície (DK), Maďarskej socialistickej strany (MSZP), Jobbiku, Politika môže byť iná (LMP), Dialógu a Momentum –, ku ktorým sa pridali aktivisti Hnutia Maďarsko pre každého a Strany dvojchvostého psa.



Podľa ľavicového denníka Népszava cieľom opozície bolo, aby sa referendum uskutočnilo takisto v deň parlamentných volieb 3. apríla, ako to bude v prípade vládou iniciovaného plebiscitu v otázke ochrany detí. Vzhľadom na termíny overovania podpisov a možných právnych krokov okolo plebiscitu je na to však podľa denníka len teoretická nádej.



Maďarský parlament vlani koncom novembra schválil referendum o ochrane detí pred propagandou LGBTI. Premiér Viktor Orbán predtým v júli vyhlásil, že občania Maďarska budú prví v Európe, ktorí sa v referende budú môcť vyjadriť k problematike komunity LGBTI. Otázky plebiscitu sa týkajú ustanovení zákona na ochranu pred pedofíliou, ktorý bol doplnený aj o dodatky týkajúce sa homosexuality.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)