Maďarská opozícia: Zomknutie národa potvrdí, že sme väčšina

Budapešť 23. októbra (TASR) - Úplným národným zomknutím teraz bude možné potvrdiť, že opozícia v Maďarsku má väčšinu, povedal v sobotu v Budapešti kandidát na post premiéra do parlamentných volieb v roku 2022 Péter Márki-Zay z Hnutia Maďarsko pre všetkých (Mindenki Magyarországa Mozgalom), ktorý zvíťazil v minulotýždňových opozičných primárnych voľbách.



Márki-Zay hovoril na opozičnom zhromaždení pri príležitosti osláv 65. výročia vypuknutia maďarského protikomunistického povstania z roku 1956, na ktoré na Námestie hrdinov prišlo vyše 1000 priaznivcov opozičných strán so straníckymi vlajkami, ako aj s vlajkami Maďarska a Európskej únie.



"Bude to mohutný boj, v ktorom pôjde o slobodu nášho národa, o novú ústavu, ktorú bude treba prijať prostredníctvom referenda, ale aj o pričlenenie Maďarska k európskej prokuratúre. Chceme byť krajinou, kde do verejnoprávnej televízie vpustia opozičného politika nielen na päť minút," povedal opozičný premiérsky kandidát.



Podľa jeho slov bude okrem iného potrebné prijať aj nový volebný zákon a vstúpiť do eurozóny.



S prejavom vystúpili všetci piati opoziční kandidáti na post premiéra do budúcoročných parlamentných volieb, ktorí sa zúčastnili na primárkach.