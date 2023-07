Maďarská opozícia zvolala mimoriadnu schôdzu k vstupu Švédska do NATO

Budapešť 20. júla (TASR) — Maďarská opozičná strana Momentum v mene šiestich opozičných strán predložila návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu na budúci týždeň, na ktorej by poslanci hlasovali o ratifikácii vstupu Švédska do Severoatlantickej aliancie. S odvolaním sa na server hvg.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Schôdza, ktorej zvolanie podpisom žiada 40 poslancov, sa určite uskutoční aj napriek letným prázdninám, avšak podľa hvg.hu sa predpokladá, že nebude úspešná. Strany vládnuceho bloku Fidesz-KDNP totiž plánujú ratifikáciu až na jeseň. Schôdzu zvolanú opozíciou tak budú zrejme bojkotovať, ako sa to od roku 2010 doposiaľ stalo už v 16 prípadoch.



Ratifikáciu vstupu Švédska do NATO predložila maďarská vláda zákonodarnému zboru pred vyše rokom. Predseda zahraničného výboru parlamentu z vládnuceho Fideszu Zsolt Németh v pondelok vyhlásil, že zákonodarný zbor nemusí zvolať mimoriadnu schôdzu, aby ratifikoval vstup Švédska do NATO.



Németh v rozhovore pre komerčnú rozhlasovú stanicu InfoRádió povedal, že nevidí nutnosť zvolania mimoriadnej schôdze parlamentu len preto, aby Maďarsko nebolo v procese ratifikácie členstva Švédska posledné.



"Súvisiace rokovania sa začnú už teraz, ale rád by som upriamil pozornosť na skutočnosť, že 1. októbra sa zíde Veľké národné zhromaždenie Turecka a že má v úmysle zahrnúť ratifikáciu vstupu Švédska do NATO medzi priority programu zasadnutia po 1. októbri. Maďarský parlament pritom začne pracovať už v polovici septembra," spresnil Németh.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)