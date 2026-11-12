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Maďarská opozičná KDNP odmieta ratifikáciu Istanbulského dohovoru
Podľa KDNP krok Magyarovej vlády okrem iného otvára priestor pre neobmedzenú migráciu.
Autor TASR
Budapešť 12. novembra (TASR) – Maďarská opozičná Kresťanskodemokratická ľudová strana (KDNP) dôrazne odmieta ratifikáciu Istanbulského dohovoru. KDNP, ktorá vládla v bloku so stranou Fidesz 16 rokov, to uviedla vo svojom vyhlásení v reakcii na oznámenie predsedu vlády Pétera Magyara, podľa ktorého jeho kabinet iniciuje ratifikáciu tohto dokumentu. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa KDNP krok Magyarovej vlády okrem iného otvára priestor pre neobmedzenú migráciu. Strana zároveň vytýka, že dohovor zavádza pojem sociálneho pohlavia (rodu) a oddeľuje ho od biologického pohlavia. Takýto prístup podľa kresťanských demokratov predstavuje vážne ohrozenie pre celú spoločnosť, a to najmä pre deti prostredníctvom vzdelávacieho systému, ktorý sa stáva podľa KDNP nechráneným.
Magyar predstavil vo štvrtok na Facebooku komplexný balík opatrení na ochranu žien, ktorého súčasťou je aj iniciovanie ratifikácie Istanbulského dohovoru.
Podľa servera 24.hu chce vláda okrem toho presadiť zmenu takzvanej vyhlášky o tlkote srdca plodu pred umelým prerušením tehotenstva a zrušiť viazanosť núdzovej antikoncepcie na lekársky predpis.
Cieľom opatrení pripravených v spolupráci s odborníkmi je potlačenie všetkých foriem násilia páchaného na ženách, ako aj zaistenie ich bezpečnosti a dôstojnosti.
O posilnení ochrany obetí hovoril v minulosti aj minister vnútra Gábor Pósfai, ktorého rezort pripravil návrhy na predĺženie súdneho zákazu priblíženia s cieľom umožniť včasný zásah úradov.
Ratifikáciu dohovoru predložia parlamentu na návrh 44 poslankýň vládnej frakcie TISZA.
Maďarsko podpísalo Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor) ešte v roku 2014, predchádzajúce vlády ho však odmietali ratifikovať. Na jeho uvedenie do platnosti nedávno vyzvali aj viaceré maďarské ženské časopisy v spoločnej kampani. Predsedníčka parlamentu Ágnes Forsthofferová na jeseň uviedla, že zákonodarný zbor o ratifikácii zatiaľ nerokoval, no v zákulisí už prebieha odborná príprava v doteraz zanedbávaných oblastiach.
Diskusie v krajine dlhodobo vyvoláva aj interrupčná legislatíva. Minister zdravotníctva Zsolt Hegedűs v septembri rokoval o etických otázkach počiatku života s predstaviteľmi najväčších cirkví, pripomína 24.hu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Podľa KDNP krok Magyarovej vlády okrem iného otvára priestor pre neobmedzenú migráciu. Strana zároveň vytýka, že dohovor zavádza pojem sociálneho pohlavia (rodu) a oddeľuje ho od biologického pohlavia. Takýto prístup podľa kresťanských demokratov predstavuje vážne ohrozenie pre celú spoločnosť, a to najmä pre deti prostredníctvom vzdelávacieho systému, ktorý sa stáva podľa KDNP nechráneným.
Magyar predstavil vo štvrtok na Facebooku komplexný balík opatrení na ochranu žien, ktorého súčasťou je aj iniciovanie ratifikácie Istanbulského dohovoru.
Podľa servera 24.hu chce vláda okrem toho presadiť zmenu takzvanej vyhlášky o tlkote srdca plodu pred umelým prerušením tehotenstva a zrušiť viazanosť núdzovej antikoncepcie na lekársky predpis.
Cieľom opatrení pripravených v spolupráci s odborníkmi je potlačenie všetkých foriem násilia páchaného na ženách, ako aj zaistenie ich bezpečnosti a dôstojnosti.
O posilnení ochrany obetí hovoril v minulosti aj minister vnútra Gábor Pósfai, ktorého rezort pripravil návrhy na predĺženie súdneho zákazu priblíženia s cieľom umožniť včasný zásah úradov.
Ratifikáciu dohovoru predložia parlamentu na návrh 44 poslankýň vládnej frakcie TISZA.
Maďarsko podpísalo Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor) ešte v roku 2014, predchádzajúce vlády ho však odmietali ratifikovať. Na jeho uvedenie do platnosti nedávno vyzvali aj viaceré maďarské ženské časopisy v spoločnej kampani. Predsedníčka parlamentu Ágnes Forsthofferová na jeseň uviedla, že zákonodarný zbor o ratifikácii zatiaľ nerokoval, no v zákulisí už prebieha odborná príprava v doteraz zanedbávaných oblastiach.
Diskusie v krajine dlhodobo vyvoláva aj interrupčná legislatíva. Minister zdravotníctva Zsolt Hegedűs v septembri rokoval o etických otázkach počiatku života s predstaviteľmi najväčších cirkví, pripomína 24.hu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)