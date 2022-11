Maďarská opozičná strana DK spúšťa on-line televízny kanál

Budapešť 30. novembra (TASR) - Maďarská opozičná strana Demokratická koalícia (DK) spúšťa svoj vlastný on-line televízny kanál. Oznámil to v stredu na Facebooku predseda DK Ferenc Gyurcsány s tým, že vysielanie sa začne v piatok 2. decembra, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Pred týždňom začala DK zverejňovať príspevky na Facebooku s obsahom, ktorý naznačoval spustenie kanála, uviedol spravodajský server hvg.hu (Heti Világgazdaság). Mottom televízie je: "Je sa na čo pozerať."



Gyurcsányova strana priťahuje čoraz viac politikov. V novembri vstúpili do DK štyria poslanci iných opozičných strán a predseda očakáva, že prestupy budú pokračovať, píše hvg.hu a dodáva, že DK tým demonštruje svoju silu k zlepšeniu vyjednávacej pozície s opozičnými subjektami pre regionálne voľby v roku 2024.



Od septembra stratila maďarská vládna strana Fidesz 300.000 voličov. Podporuje ju 2,7 milióna priaznivcov a v Maďarsku je jednoznačne najsilnejšou politickou stranou. Z opozičných strán sa dokázala posilniť iba DK, a to o jedno percento. V novembrovom prieskume verejnej mienky agentúry Závecz Research ju preferovalo 11 percent opýtaných.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)