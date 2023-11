Maďarská polícia nepovolila demonštráciu súvisiacu s konfliktom v Gaze

Budapešť 8. novembra (TASR) - Budapeštianske veliteľstvo polície (BRFK) zakázalo usporiadať zhromaždenie, ktoré bolo ohlásené v súvislosti s prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom medzi palestínskym militantným hnutím Hamas a Izraelom. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Polícia na svojej webovej stránke police.hu rozhodnutie zdôvodnila skutočnosťou, že existujú oprávnené obavy, že by demonštrácia mohla vyústiť do násilia.



Podujatie, ktoré malo byť uskutočnené v II. budapeštianskom obvode, nahlásila súkromná osoba na 22. novembra.



Podľa BRFK podobné zhromaždenia v mnohých európskych mestách i vo svete v poslednom čase prerástli do násilia, preto je dôvod obávať sa, že by demonštrácia mohla byť hrozbou pre verejný poriadok a bezpečnosť.



Polícia sa odvolala na zákon o zhromažďovacom práve z roku 2018 s tým, že demonštrácia by priamo ohrozovala bezpečnosť a verejný poriadok v Budapešti. Zároveň avizovala, že za účasť na zakázanom zhromaždení bude uplatňovať sankcie.



Od vypuknutia ozbrojeného konfliktu medzi Izraelom a Hamasom zakázala budapeštianska polícia už v priebehu októbra viacero podobných podujatí.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)