Maďarská polícia odporučila obviniť primátora Budapešti
Polícia pochod zakázala na základe novely zákona o zhromažďovaní prijatej tento rok.
Autor TASR
Budapešť 11. decembra (TASR) - Budapeštiansky primátor Gergely Karácsony vo štvrtok informoval, že maďarská polícia odporučila vzniesť voči nemu obvinenie za zorganizovanie 30. ročníka pochodu Pride na podporu práv ľudí hlásiacich sa ku komunite LGBTQ+, ktorý sa v júni konal napriek úradnému zákazu a prilákal rekordný počet účastníkov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Polícia pochod zakázala na základe novely zákona o zhromažďovaní prijatej tento rok. Podľa nej by organizátori a účastníci podujatí, ktorí by propagovali alebo vystavovali mladých ľudí neheterosexuálnemu životnému štýlu, mohli dostať pokutu 200.000 forintov (500 eur).
Primátor Karácsony v reakcii na to vyhlásil Pride za mestské podujatie organizované radnicou a trval na tom, že tak žiadny účastník nemôže čeliť prísnym postihom. Argumentoval, že mestské podujatia si nevyžadujú súhlas polície a majú tak výnimku z uvedeného zákona.
Karácsony vo štvrtok v príspevku na sociálnych sieťach informoval, že polícia ukončila vyšetrovanie, ktoré voči nemu viedla v súvislosti s pochodom Pride v Budapešti v júni s odporúčaním vzniesť obvinenie. Samotné obvinenie označil Karácsony za „absurdné“ a povedal, že obec má právo „usporiadať akékoľvek podujatie na svojom verejnom pozemku“.
Karácsony ešte v auguste, keď ho v súvislosti s Prideom vypočúvali, povedal, že by bol hrdý, keby ho obžalovali.
„Som hrdý na to, že som podstúpil všetky politické riziká v mene slobody môjho mesta, a hrdo predstúpim pred súd, aby som bránil svoju vlastnú slobodu aj slobodu svojho mesta,“ dodal.
Polícia sa ku Karácsonyovmu prípadu bezprostredne nevyjadrila, doplnila agentúra AFP.
