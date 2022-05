Maďarská polícia rozbila gang, ktorý zarábal na online podvodoch

Budapešť 30. mája (TASR) - Maďarská polícia v pondelok oznámila, že rozbila medzinárodnú skupinu, ktorá bola zapletená do schémy prania špinavých peňazí. Viedol ju Izraelčan, ktorý prostredníctvom online investičných podvodov oklamal ľudí v desiatkach krajín, píše agentúra AFP.



Šéfom gangu bol 48-ročný Izraelčan žijúci v Maďarsku. Zatkli ho v rámci viacerých policajných záťahov, ktoré 9. mája prebiehali súčasne na celom území Maďarska.



Hovorca budapeštianskej polície počas tlačovej konferencie uviedol, že skupina vykonávala online podvody najmä prostredníctvom tzv. presunov účtov medzi bankami a investícií do kryptomien.



Dodal, že gang založil 94 firiem, prostredníctvom ktorých nelegálne previedol na iné približne 44 miliónov eur. Polícii sa z nich zatiaľ podarilo získať späť len zhruba 1,8 milióna eur.



"(Podvodníci) ľuďom prisľúbili investície s garanciou dobrých výnosov a tí následne previedli peniaze na viac ako 400 falošných bankových účtov," vysvetlil Farkas. Dodal, že takto získané finančné prostriedky boli "okamžite presunuté ďalej" do krajín na východ od Maďarska, ktoré však bližšie nešpecifikoval.



Polícia na tlačovej konferencii vystavila telefóny, laptopy a SIM karty, ktoré skonfiškovala počas záťahov proti medzinárodnému gangu. Okrem nich zhabala aj autá a šperky.