Maďarská polícia rozbila gang prevádzačov, v ktorom bol aj Slovák

Budapešť 25. mája (TASR) - Maďarská Pohotovostná polícia Národnej kancelárie vyšetrovania (KR NNI) rozbila medzinárodnú sieť prevádzačov, v ktorej pôsobili občania Poľska, Rumunska aj Slovenska. Vodcom zločineckej organizácie bol Líbyjčan. Podľa vyšetrovania je gang od roku 2020 zodpovedný za prepravu vyše 600 ilegálnych migrantov do západnej Európy, informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na agentúru MTI.



V prípade bolo trestne stíhaných 14 podozrivých a prokuratúra Vesprémskej stolice všetkých obžalovala. Žiada pre nich trest odňatia slobody, zaznelo vo štvrtok na tlačovej konferencii.



Vedúci oddelenia nelegálnej migrácie Úseku boja proti medzinárodnej kriminalite KR NNI Gábor Balog povedal, že vyšetrovanie sa začalo na jeseň 2020 zhromažďovaním tajných informácií o prevádzačoch. Trestnú činnosť vykonávali do 11. mája 2021.



Trasa pašovania ľudí viedla cez Srbsko, pričom vozidlá zaobstarávali maďarský a slovenský občan. Všetky kúpené autá boli registrované na neexistujúce firmy.



Hlavným organizátorom siete obchodovania s ľuďmi bol 55-ročný Líbyjčan. Zatkli ho 22. septembra 2021 v Budapešti, odkiaľ sieť riadil. Za prevoz do cieľovej krajiny žiadal 3500 až 4500 eur za osobu.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)