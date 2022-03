Maďarská polícia: V pondelok pricestovalo do Budapešti 4002 Ukrajincov

Budapešť 1. marca (TASR) - Do Budapešti pricestovalo v pondelok vlakmi z Ukrajiny 4002 utečencov, z ktorých 308 bolo detí. Informuje o tom spravodajca TASR s odvolaním sa na utorkovú správu Budapeštianskeho veliteľstva polície (BRFK), zverejnenú na webovej stránke police.hu.



Vlaky s ukrajinskými utečencami prichádzajú do maďarského hlavného mesta na Východnú stanicu (Keleti pályaudvar) i na Západnú stanicu (Nyugati pályaudvar).



Polícia v záujme prevozu a ubytovania Ukrajincov spolupracuje s Celoštátnym riaditeľstvom civilnej obrany (OKF), s cudzineckou políciou, so štátnou železničnou spoločnosťou MÁV, s budapeštianskym dopravným podnikom BKK, s budapeštianskou samosprávou, ale aj s charitatívnymi organizáciami.



"Väčšina utečencov si pýtala informácie, pričom mnohí individuálne cestovali ďalej – zväčša k svojim príbuzným," píše sa v správe polície. Doposiaľ v rámci tejto spolupráce prepravili v Maďarsku a poskytli ubytovanie v Budapešti a mimo nej 291 utečencom, z ktorých 66 bolo detí.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)