Maďarská polícia zadržala mužov, ktorí zastrelili chráneného vlka

Budapešť 3. augusta (TASR) — Maďarská polícia zadržala dvoch mužov v súvislosti s nelegálnym zastrelením chráneného vlka, ktorý sa začiatkom tohto roka zatúlal zo Švajčiarska do Maďarska. Vo štvrtok o tom podľa agentúry MTI informoval maďarský Národný vyšetrovací úrad (NNI).



Pohyb vlka s označením M327 po Európe ochranári sledovali pomocou obojku s vysielačom GPS. Signál sa však začiatkom apríla stratil, čo naznačuje, že vlk už nie je nažive, uviedol NNI vo vyhlásení.



V prípade sa začalo vyšetrovanie voči neznámemu páchateľovi za prečin poškodzovania životného prostredia.



Vyšetrovatelia sa domnievajú, že vlka 1. apríla zastrelila skupina poľovníkov v blízkosti obce Hidasnémeti ležiacej na severovýchode Maďarska pri hraniciach so Slovenskom.



Páchatelia, z ktorých jeden bol profesionálny poľovník, sňali zvieraťu GPS obojok a hodili ho do rieky. NNI dodal, že poľovníci si boli vedomí faktu, že usmrtili chránené zviera.