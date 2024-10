Maďarská polícia zadržala Nemca hľadaného v Nemecku za pedofíliu

Budapešť 11. októbra (TASR) - Maďarská polícia zadržala v Báčsko-malokumánskej stolici pedofila, ktorého v Nemecku stíhali v piatich prípadoch za závažné sexuálne zločiny na deťoch. Oznámila to v piatok maďarská polícia na svojej webovej stránke police.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Trestné činy páchal 58-ročný muž počas súkromných jazykových kurzov v Nemecku, pričom existovala obava, že by v tom mohol pokračovať aj v Maďarsku.



Maďarská polícia pokračovala vo vyšetrovaní v spolupráci s nemeckými partnerskými orgánmi a zistila, že muž prišiel do Maďarska po úteku pred nemeckými úradmi v roku 2023.



Muža našli v priebehu dvoch dní. Zatkli ho 9. októbra v obci Nagybaracska a vzali ho do väzby. O jeho vydaní do Nemecka rozhodne súd neskôr.