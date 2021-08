Maďarská polícia zadržala Slováka, ktorý prevážal 18 migrantov

Budapešť 27. augusta (TASR) - Maďarská polícia zadržala v piatok na diaľnici M5 v Peštianskej župe občana SR, ktorý v malom nákladnom aute prevážal 18 narušiteľov hraníc, informovala polícia na svojej webovej stránke police.hu.



Peštianska župná polícia v spolupráci so zásahovou jednotkou polície zastavila vozidlo so slovenským evidenčným číslom pri obci Inárcs okolo 9.00 h. Tieto úrady na vozidlo upozornila kancelária Oddelenia boja proti medzinárodnej kriminalite Národného úradu vyšetrovania (NNI) v Stoličnom Belehrade.



Auto viedol 49-ročný občan SR. V nákladovom priestore skriňového nákladného vozidla viezol 18 cudzincov, ktorí nemali žiadne doklady, a tvrdili, že sú občanmi Sýrie.



Polícia začala trestné stíhanie vodiča pre podozrenie z trestného činu prevádzačstva, za čo mu hrozí trest odňatia slobody od jedného do piatich rokov. Vodiča spolu s migrantmi predviedli na policajnú stanicu.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)