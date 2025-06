Maďarská polícia zakázala pochod Budapest Pride

Budapešť 19. júna (TASR) - Budapeštianske riaditeľstvo polície (BRFK) v piatok vydalo rozhodnutie, ktorým zakazuje konanie pochodu Budapest Pride, naplánovaného na 28. júna. „Polícia, konajúc v rámci svojich právomocí týkajúcich sa verejných zhromaždení, zakazuje konanie zhromaždenia na uvedenom mieste a v uvedenom čase,“ napísala polícia vo vyhlásení zverejnenom na svojej webovej stránke s poznámkou, že proti rozhodnutiu sa možno odvolať do troch dní na Najvyššom súde. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Starosta Budapešti Gergely Karácsony ešte v pondelok uviedol, že medzinárodný pochod Budapest Pride sa uskutoční 28. júna a bude podujatím, ktoré zorganizuje magistrát Budapešti v spolupráci s Nadáciou dúhová misia (Szivárvány Misszió Alapítvány). Usporiadanie tohto podujatia je otázne od marca, keď bol v parlamente v zrýchlenom konaní schválený zákon sprísňujúci pravidlá zhromažďovania.



Karácsony na rozhodnutie polície reagoval v príspevku na Facebooku, kde uviedol, že „policajné riaditeľstvo v Budapešti vydalo zákaz neexistujúceho zhromaždenia a s touto právomocou mohli zakázať aj venčenie jednorožcov“. Podľa neho, keďže hlavné mesto „nepodalo oznámenie v súlade so zákonom o zhromažďovaní“, zákaz je irelevantný.



„Magistrát zorganizuje Budapeštiansky festival Pride Freedom ako mestské podujatie 28. júna, na Deň nezávislosti Maďarska. A to je všetko,“ uzatvára Karácsony svoj príspevok.



V policajnom uznesení sa však tiež uvádza, že primátor a hovorca Budapest Pride Máté Hegedűs sa predtým na Facebooku vyjadrili k podujatiu 28. júna a o jeho zorganizovaní, čo BRFK kvalifikovalo ako oznámenie.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)