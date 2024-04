Maďarská polícia zatkla Pakistanca hľadaného za vraždu v Portugalsku

Budapešť 5. apríla (TASR) - Príslušníci maďarskej pohotovostnej polície zatkli v Budapešti 19-ročného občana Pakistanu, po ktorom portugalské úrady pátrali pre podozrenie z vraždy. S odvolaním sa na server police.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Muž sa dostal do pozornosti medzinárodného kriminálneho oddelenia maďarskej pohotovostnej polície pre podozrenie, že by mohol byť páchateľom vraždy v Portugalsku.



Kriminalisti sa prostredníctvom európskej siete spojili s portugalskými orgánmi. Ukázalo sa, že muž žijúci v Budapešti má falošnú identitu, a v Portugalsku je hľadaný pre trestný čin vraždy. Portugalský súd na neho vydal európsky zatykač.



Maďarskí kriminalisti v rámci medzinárodnej spolupráce vypátrali nebezpečného zločinca v Budapešti v priebehu troch týždňov, 22. marca 2024 ho zadržali a vzali do väzby. O jeho vydaní do Portugalska sa rozhodne neskôr.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)