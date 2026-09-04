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Maďarská predsedníčka parlamentu uhradila účet za služobný telefón
Cieľom strany Tisza je podľa jej slov stabilizácia rozpočtu v nasledujúcich rokoch a transparentné prideľovanie štátnych peňazí do oblastí, ktoré sú pre spoločnosť kľúčové.
Autor TASR
Budapešť 4. septembra (TASR) – Predsedníčka maďarského Národného zhromaždenia Ágnes Forsthofferová uhradila účet za služobný telefón, ktorý používa. Potvrdenie o platbe zverejnila v piatok na Facebooku. Urobila to v súlade s pravidlami zavedenými vládnucou stranou Tisza o znížení benefitov poslancov, ktoré nadobudli účinnosť 1. júla 2026, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Šéfka zákonodarného zboru podotkla, že kroky novej administratívy viedli k „zníženiu prevádzkových nákladov štátu o takmer 1000 miliárd forintov (2,75 miliardy eur) počas prvých troch mesiacov vlády Tiszy“.
Forsthofferová v príspevku pripomenula, že na základe predchádzajúceho rozhodnutia došlo k zníženiu platov a príspevkov poslancov, predsedu parlamentu aj predsedu vlády, pričom bolo úplne zrušené bezplatné používanie služobných telefónov.
„Efektívne a šetrné fungovanie štátu má pre nás prvoradý význam. Mnoho malých opatrení má v konečnom výsledku veľký význam,“ podotkla.
Cieľom strany Tisza je podľa jej slov stabilizácia rozpočtu v nasledujúcich rokoch a transparentné prideľovanie štátnych peňazí do oblastí, ktoré sú pre spoločnosť kľúčové.
Opatrenia vychádzajú z legislatívneho balíka predloženého koncom mája 2026, ktorým Tisza výrazne znížila platy a poslanecké benefity. Nové nariadenie okrem zrušenia úhrad za mobilné telefóny znížilo rozpočet na prenájom poslaneckých kancelárií o 52 percent a príspevky na bývanie zákonodarcov o 31 percent. Po novom si tak všetci členovia parlamentu musia náklady na telefón hradiť z vlastných zdrojov.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Šéfka zákonodarného zboru podotkla, že kroky novej administratívy viedli k „zníženiu prevádzkových nákladov štátu o takmer 1000 miliárd forintov (2,75 miliardy eur) počas prvých troch mesiacov vlády Tiszy“.
Forsthofferová v príspevku pripomenula, že na základe predchádzajúceho rozhodnutia došlo k zníženiu platov a príspevkov poslancov, predsedu parlamentu aj predsedu vlády, pričom bolo úplne zrušené bezplatné používanie služobných telefónov.
„Efektívne a šetrné fungovanie štátu má pre nás prvoradý význam. Mnoho malých opatrení má v konečnom výsledku veľký význam,“ podotkla.
Cieľom strany Tisza je podľa jej slov stabilizácia rozpočtu v nasledujúcich rokoch a transparentné prideľovanie štátnych peňazí do oblastí, ktoré sú pre spoločnosť kľúčové.
Opatrenia vychádzajú z legislatívneho balíka predloženého koncom mája 2026, ktorým Tisza výrazne znížila platy a poslanecké benefity. Nové nariadenie okrem zrušenia úhrad za mobilné telefóny znížilo rozpočet na prenájom poslaneckých kancelárií o 52 percent a príspevky na bývanie zákonodarcov o 31 percent. Po novom si tak všetci členovia parlamentu musia náklady na telefón hradiť z vlastných zdrojov.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)