Maďarská prezidentka Katalin Nováková abdikovala

Budapešť 10. februára (TASR) - Maďarská prezidentka Katalin Nováková odstúpila z funkcie hlavy štátu. V súvislosti s kauzou amnestie muža odsúdeného za utajovanie prípadu sexuálneho zneužívania v detskom domove to prezidentka oznámila v sobotu podvečer vo verejnoprávnej televízii M1, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Nováková, ktorá post najvyššieho ústavného činiteľa obsadila 10. mája 2022, oznámila svoju rezignáciu v mimoriadnom vysielaní M1 po tom, ako predseda vlády Viktor Orbán inicioval novelu ústavy v reakcii na škandál okolo prezidentskej milosti. V zmysle tejto novely nemôže dostať prezidentskú milosť nikto, kto sa dopustí trestného činu na maloletom.



"Urobila som chybu. Rozhodnutie o milosti a jeho nezdôvodnenie vyvolali pochybnosti. Tu niet pochýb a nemôže byť. Nikdy by som neodpustila nikomu, kto by zneužíval deti. Ochrana detí je našou spoločnou zodpovednosťou. Ospravedlňujem sa tým, ktorým som ublížila, ako aj všetkým obetiam, ktoré môžu mať pocit, že som sa ich nezastala. Ako hlava štátu sa k vám dnes prihováram poslednýkrát, vzdávam sa funkcie prezidenta republiky," vyhlásila prezidentka.



Nováková v sobotu prerušila zahraničnú cestu v katarskej Dauhe a predčasne sa vrátila do vlasti.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach) mda