Maďarská prezidentka: Maďarsko je oddané EÚ, ale nenechá sa vydierať

Budapešť 20. augusta (TASR) - Maďarsko je oddané Európe i Európskej únii, ale netoleruje vydieranie. Pri vstupe do Únie Maďarsko potvrdilo rovnaký záväzok ako prvý uhorský kráľ sv. Štefan, ktorý sa rozhodol v prospech kresťanstva a Západu. Vyhlásila to v sobotu v Székesfehérvári maďarská prezidentka Katalin Nováková pri príležitosti štátneho sviatku založenia štátu a jeho zakladateľa - kráľa sv. Štefana, informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na server hvg.hu.



"Predpokladom našej spolupráce a nášho porozumenia je, aby nás nevydierali ani peniazmi, ktoré si zaslúžime, a ani ideológiami, ktoré Maďari odmietli," povedala Nováková, ktorá zároveň potvrdila, že záujmom Maďarska je posilňovať silu i hlas Európy.



Predseda maďarského parlamentu László Kövér pri príležitosti štátneho sviatku na otvorení ľudovoumeleckého festivalu v Želiezovciach na juhu Slovenska varoval pred hrozbou eliminácie národných štátov v západnom svete, za ktorou stoja súkromné záujmy nadnárodných mocností, ktoré vznikli ako výsledok koncentrácie kapitálu a technológií.



"Tieto mocnosti chcú z EÚ vytvoriť Spojené štáty európske, v ktorých by také krajiny ako Slovensko či Maďarsko úplne stratili právo sebaurčenia," povedal Kövér.



Tradičný slávnostný večerný ohňostroj nad Dunajom v Budapešti, v rámci ktorého mali odpáliť vyše 40.000 pyrotechnických rakiet, rozhodol operatívny štáb na základe predpovede nepriaznivého počasia preložiť na 27. augusta.



Maďarsko oslavuje každoročne 20. augusta ako Deň sv. Štefana, ktorým si pripomína zakladateľa štátu a prvého uhorského kráľa. Séria podujatí osláv v maďarských mestách a obciach, ale aj v zahraničí, kde žijú Maďari, sa začala už v piatok a potrvá celkom štyri dni.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)