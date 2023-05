Maďarská prezidentka navštívila v nemocnici vojakov zranených v Kosove

Budapešť 31. mája (TASR) - Maďarská prezidentka Katalin Nováková navštívila v stredu v budapeštianskej Vojenskej nemocnici zranených príslušníkov maďarských ozbrojených síl slúžiacich v mierovej misii KFOR v Kosove. S odvolaním sa na internetové vydanie denníka Népszava o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Ráno som navštívila maďarských vojakov, ktorí boli zranení v Kosove a zotavujú sa doma v nemocnici," napísala hlava štátu na svojom účte na Facebooku a dodala, že ako hlavný veliteľ armády sa im osobne poďakovala a zaželala im skoré uzdravenie.



Minister obrany Kristóf Szalay-Bobrovniczky uviedol, že v pondelok pri potýčkach v severokosovskom Zvečane bolo zranených 27 maďarských vojakov, z ktorých 12 už doviezli do vlasti. "Ich stav je stabilizovaný. Zranených maďarských vojakov letecky prevezie maďarská armáda do Maďarska na ďalšie ošetrenie," dodal minister.



Vojaci mierovej misie KFOR pod vedením NATO v Kosove utrpeli v pondelok zranenia pri potýčkach so srbskými demonštrantmi, ktorí požadovali odvolanie nedávno zvolených starostov z radov etnických Albáncov. Sily KFOR vo vyhlásení spresnili, že pri potýčkach utrpelo niekoľko vojakov talianskeho a maďarského kontingentu KFOR zlomeniny a popáleniny v dôsledku výbuchu zápalných zariadení.











