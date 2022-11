Maďarská prezidentka Nováková je už v Kyjeve

Budapešť 26. novembra (TASR) - Maďarská prezidentka Katalin Nováková pricestovala v sobotu ráno do Kyjeva po nočnej ceste vlakom z Poľska. Uviedla to webová stránka komerčnej televízie ATV s odvolaním sa na diplomatické zdroje, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



K ceste Novákovej, ktorú do Kyjeva pozval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, kancelária maďarskej prezidentky v piatok uviedla iba toľko, že o programe hlavy štátu budú informovať v "patričnom čase". Oneskorené poskytovanie informácií si podľa ATV zrejme vyžadujú bezpečnostné opatrenia.



Ide o prvú návštevu najvyššieho predstaviteľa Maďarska od začiatku rusko-ukrajinskej vojny.



Maďarská prezidentka sa pripojila k vyhláseniu prezidentov krajín Bukureštskej deviatky (B9), v ktorom odsúdili útoky na Ukrajinu z 10. októbra. Do B9 patria Bulharsko, Česko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)