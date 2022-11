Maďarská prezidentka odcestuje do Kyjeva na pozvanie Zelenského

Budapešť 25. novembra (TASR) - Maďarská prezidentka Katalin Nováková odcestuje do Kyjeva, kam ju pozval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Napísal to v piatok server Index.hu, termín návštevy však nespresnil, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Server pripomína, že pôjde o prvú návštevu najvyššieho predstaviteľa Maďarska od začiatku rusko-ukrajinskej vojny.



Nováková podľa informácií Index.hu poletí do Poľska, odkiaľ bude pokračovať v ceste do hlavného mesta Ukrajiny vlakom. Kancelária prezidentky tieto informácie nepoprela, ale ani nepotvrdila.



Maďarská prezidentka sa pripojila k vyhláseniu prezidentov krajín Bukureštskej deviatky (B9), v ktorom odsúdili útoky na Ukrajinu z 10. októbra. Do B9 patria Bulharsko, Česko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)