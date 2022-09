Maďarská prezidentka sa zaujímala o stav migrácie medzi USA a Mexikom

Budapešť 23. septembra (TASR) - Skúsenosti týkajúce sa migrácie zaujímali maďarskú prezidentku Katalin Novákovú, ktorá vo štvrtok v rámci tretieho dňa svojej návštevy Spojených štátov pricestovala ku kalifornskému úseku štátnych hraníc USA s Mexikom. Uviedla to agentúra MTI.



Hlave štátu poskytol informácie o aktuálnych skúsenostiach s migráciou miestny predstaviteľ americkej colnej správy a pohraničnej stráže.



Podľa jeho vyjadrenia čelia v posledných rokoch rastúcemu migračnému tlaku najmä v Texase, avšak i napriek hraničným zábranám sa stále viac ľudí pokúša narušiť hranice aj v Kalifornii. Colník dodal, že pre pohraničné úrady je prioritou zachovanie národnej bezpečnosti, no v súčasnosti zápasia s finančnými i personálnymi problémami.



Nováková v San Diegu odovzdala vysoké štátne vyznamenanie spisovateľke a psychologičke maďarského pôvodu Edit Égerovej, ktorá prežila holokaust a presadila sa v liečbe posttraumatického stresového syndrómu.



Návšteva maďarskej prezidentky pokračuje počas víkendu v Los Angeles a v štátoch stredozápadu USA, kde sa stretne so zástupcami rôznych krajanských organizácií.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)