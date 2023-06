Maďarská prezidentka vytvorila rekord v počte udelených milostí

Budapešť 1. júna (TASR) - Maďarská prezidentka Katalin Nováková od nástupu do funkcie vlani 10. mája do 12. mája tohto roka udelila milosť celkom 25 ľuďom, pričom 22 odsúdených dostalo amnestiu v jediný deň. Upozornil na to vo štvrtok server hvg.hu, podľa ktorého od zmeny režimu nebolo prezidentskou milosťou prepustených v jeden deň toľko odsúdených, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Hlava štátu 27. apríla udelila milosť 22 odsúdeným v súvislosti s návštevou pápeža Františka. Medzi nimi aj pravicovému extrémistovi Györgyovi Budaházymu a jeho spoločníkom odsúdeným za terorizmus.



"Pápežská návšteva je pre hlavu štátu mimoriadnou príležitosťou na uplatnenie svojej právomoci amnestie. Preto sa prezidentka republiky rozhodla pri tejto príležitosti udeliť viacerým odsúdeným milosť," uviedla vtedy tlačová kancelária prezidentky.



Nováková udelila milosť okrem iných aj osobám z kauzy známej ako "proces Hunnia". V ich prípade rozhodla o pozastavení výkonu trestu.



Budaházyho usvedčili z útokov na politikov v rokoch 2007–2009. Skupina páchateľov vtedy zápalnými fľašami útočila na kancelárie vtedajších vládnucich strán Maďarská socialistická strana (MSZP) a Zväz slobodných demokratov (SZDSZ), bydliská vládnych politikov a na ďalšie ciele vrátane barov homosexuálov. Pri útokoch zranili moderátora komerčnej spravodajskej televízie Sándora Csintalana, ktorý bol predtým politikom MSZP.



Nováková vlani schválila 5,67 percent predložených žiadostí o milosť, podobne vysoký pomer zaznamenali naposledy v roku 1997. Omilostila tiež sedem obžalovaných, ktorí ešte neboli odsúdení. Tento druh amnestie nedostal nikto v uplynulých desiatich rokoch, píše server.



Rozhodnutia o amnestii musia byť kontrasignované (spolupodpísané) úradujúcim ministrom spravodlivosti. Už dlho sa však v Maďarsku nevyskytol prípad, že by sa šéf rezortu spravodlivosti postavil proti rozhodnutiu hlavy štátu, poznamenal hvg.hu. Výnimkou bol návrh prezidenta Árpáda Göncza v roku 1998 milostiť bývalého šéfa Agrobanky Pétera Kunosa (odsúdený na dva roky za korupciu), ministerka spravodlivosti Ibolya Dávidová ho však nepodpísala.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)