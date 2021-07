Maďarská prokuratúra vyšetruje správy o údajnom špehovaní Pegasusom

Budapešť 22. júla (TASR) - Maďarská prokuratúra sa začala zaoberať obvineniami na adresu tamojšej vlády, že kabinet Viktora Orbána použil izraelský softvér Pegasus na preniknutie do smartfónov stoviek novinárov a verejných činiteľov. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



"Úlohou vyšetrovania je zistiť skutkový stav veci a posúdiť, či došlo k trestnému činu," oznámila kancelária hlavného budapeštianskeho prokurátora.



Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó ešte v pondelok poprel správy médií, že vláda použila softvér na preniknutie do smartfónov novinárov a verejných činiteľov.



"Vláda nemá vedomosti o tomto type zberu údajov," uviedol podľa agentúry AFP Szijjártó na tlačovej konferencii. Zároveň zdôraznil, že maďarská tajná služba nepoužila softvér Pegasus "žiadnym spôsobom".



Britský denník The Guardian v nedeľu informoval o tom, že vláda premiéra Viktora Orbána je podozrivá z používania špionážneho softvéru Pegasus na sledovanie mobilných telefónov investigatívnych novinárov a majiteľov nezávislých médií v Maďarsku.