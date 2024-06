Maďarská prokuratúra obvinila z prevádzačstva 13 Maďarov a Rumunov

Budapešť 6. júna (TASR) - Maďarská prokuratúra vzniesla obvinenia z trestného činu prevádzačstva voči 13 maďarským a rumunským občanom, ktorí do západnej Európy prepašovali viac ako 350 cudzincov. Údajne konali v rámci organizovanej medzinárodnej zločineckej skupiny, ktorá sa zaoberá nelegálnym transportom osôb. V jednom z prípadov dokonca zahynul indický migrant, uviedla prokuratúra. Informuje o tom TASR na základe správy MTI.



Podľa obžaloby viedol skupinu Rumun, ktorý organizoval presuny cudzincov najprv do Srbska a následne ich úžitkovými vozidlami prevážal cez Maďarsko a Rakúsko až do západnej Európy.



K smrti indického občana došlo v auguste 2022 v 9. budapeštianskom obvode počas prepravy 20 nelegálnych migrantov v dodávkovom aute bez vetrania.



Väčšina podozrivých je vo väzbe pre obvinenie z pašovania a týrania ľudí, za čo im hrozí trest odňatia slobody, pokuta, poprípade vyhostenie z Maďarska. Rumunský vodca organizovanej skupiny je podľa maďarskej prokuratúry stíhaný vo svojej krajine.