< sekcia Zahraničie
Maďarská redakcia webu Rádio Slobodná Európa skončila svoju činnosť
Szabad Európa medzičasom spresnil, že jeho obsah „zostane dostupný online“.
Autor TASR
Budapešť 21. novembra (TASR) - Maďarská redakcia multimediálneho webu Rádia Slobodná Európa (RFE) vo štvrtok oznámila, že na základe pokynov Americkej agentúry pre globálne médiá (USAGM) „od polnoci“ 21. novembra ukončila svoju činnosť. Informovala o tom agentúra AFP.
Americká administratíva 7. novembra uviedla, že na žiadosť maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorú prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi adresoval počas prijatia v Bielom dome, zatvorí web Szabad Európa.
Szabad Európa medzičasom spresnil, že jeho obsah „zostane dostupný online“.
Maďarská reakcia RFE prestala vysielať po rozpade Sovietskeho zväzu. Fungovať znovu začala po 27 rokoch - v roku 2020 -, keď americký Kongres schválil jej financovanie v kontexte obáv o slobodu médií v Maďarsku. Nepôsobila ako rozhlasová stanica, ale ako multimediálna internetová stránka.
Od roku 2010, keď sa Orbán vrátil k moci, mnohé nezávislé médiá v Maďarsku ukončili svoju činnosť alebo boli odkúpené a zmenené na médiá naklonené jeho strane Fidesz. Štátne médiá sa striktne držia vládnej línie, konštatovala AFP.
Americká administratíva 7. novembra uviedla, že na žiadosť maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorú prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi adresoval počas prijatia v Bielom dome, zatvorí web Szabad Európa.
Szabad Európa medzičasom spresnil, že jeho obsah „zostane dostupný online“.
Maďarská reakcia RFE prestala vysielať po rozpade Sovietskeho zväzu. Fungovať znovu začala po 27 rokoch - v roku 2020 -, keď americký Kongres schválil jej financovanie v kontexte obáv o slobodu médií v Maďarsku. Nepôsobila ako rozhlasová stanica, ale ako multimediálna internetová stránka.
Od roku 2010, keď sa Orbán vrátil k moci, mnohé nezávislé médiá v Maďarsku ukončili svoju činnosť alebo boli odkúpené a zmenené na médiá naklonené jeho strane Fidesz. Štátne médiá sa striktne držia vládnej línie, konštatovala AFP.